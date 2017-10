¿Charlie Puth hace referencia a Selena Gomez en su nuevo videoclip ?

¿Acaso intentas decirnos algo, Charlie Puth?

El cantante de 25 estrenó recientemente el videoclip de How Long, y los fans ya lo están discutiendo. En el video, Puth canta, baila, ¡y vuela! por Los Ángeles. Pero la parte que está levantando las cejas de todos ocurre un poco después de los dos minutos del video. En ese momento, vemos a Puth parado frente a la pintura de una chica de cabello largo y oscuro que sostiene una rosa.

Escuchamos a Puth cantando mientras mira fijamente a la pintura, “Ella dijo, ‘Chico, dime honestamente, ¿fue algo real o solo show?'”.

Después de ver el video, los fans especulan si la pintura es una referencia a Selena Gomez. El dúo, que colaboró en la canción de 2016 We Don’t Talk Anymore, despertó rumores de romance en 2015. Pero Gomez aclaró que Puth era su “amigo” y luego empezó a salir con The Weeknd en 2017.

En la letra de How Long, Puth le dice a una chica que él actuó de la manera incorrecta. “Lo admito, me equivoqué, ¿qué más puedo decir, chica? ¿No puedes culpar a mi cabeza en vez de a mi corazón?”, canta Puth. “Estaba borracho, ido, eso no lo hace correcto, te prometo que no había sentimientos involucrados”.

Y luego canta, “Lo admito, es mi culpa, pero tienes que creerme. Cuando digo que solo pasó una vez. Lo intento y lo intento, pero nunca verás eso. Eres la única que quiero amar, oh sí”.

¿Crees que Puth hace una referencia a Gomez en el video musical y en la letra de la canción?