Céline Dion conquista los Billboard con ‘My Heart Will Go On’

Para celebrar el 20 aniversario de la película ‘Titanic’, Céline Dion cantó el tema ‘My Heart Will Go On’, mismo que se hiciera famoso a la par de la cinta.

Céline Dion enloqueció la T-Mobile arena en Las Vegas al cantar su éxito ‘My Heart Will Go On’ durante los Billboard Music Awards 2017.

La cantante decidió interpretar el tema que se hiciera inmortal junto con la película ‘Titanic’ con motivo del 20 aniversario en que la cinta de James Cameron saliera a la luz.

Los asistentes al evento quedaron extasiados al ver la impecable interpretación de Dion que no dejaba de agradecerles a todos cuando terminó de cantar.

Anteriormente, Céline Dion declaró que dicha canción significa mucho para ella ya que ha jugado un papel muy importante en su carrera.

“Estoy muy agradecida al difunto James Horner y a Will Jennings por escribirla y por crear la oportunidad para que yo fuera parte de ‘Titanic’, una película increíble cuyo legado continuará en futuras generaciones”, dijo Celine.

Dirigida por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, ‘Titanic’ (1997) ganó 11 premios Oscar, el récord de estatuillas para una sola película que comparte con ‘Ben-Hur’ (1959) y ‘The Lord of the Rings: The Return of the King’ (2003). http://rumba107.com