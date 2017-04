Calvin Harris se pasa a la música disco en Heatstroke con Ariana Grande, Pharrell y Young Thug

Esto es lo que sucede cuando se juntan grandes artistas como Calvin Harris, Ariana Grande, Pharrell y Young Thug

Calvin Harris nos ha sorprendido con un nuevo lanzamiento, hablamos de “Heatstroke”. Y no solo es sorpresa porque es un ritmo completamente diferente a lo que habíamos escuchado del DJ sino que además junta a grandes artistas como Ariana Grande, Pharrell y Young Thug.

El tema se aleja del EDM comercial con el que el productor escocés arrasó en las listas de ventas con sus álbumes anteriores para encaminarse hacía el soul y la música disco.

Este es el tercer adelanto del que será su próximo trabajo, del que ya pudimos intuir este nuevo estilo en Slide, junto a Frank Ocean y Migos, My Way y This Is What You Came For con Rihanna, aunque conservan la esencia EDM que caracteriza al DJ.

