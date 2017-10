Bruno Mars sorprende con versión en español de Just The Way You Are

Bruno Mars sorprende con versión en español de Just The Way You...

Bruno Mars – Just The Way You Are [ONE VOICE: SOMOS LIVE! Performance]

Falta muy poco para la llegada de Bruno Mars a Lima y el cantante nos ha dado una nueva sorpresa. ¿Te lo imaginas cantando en español? El intérprete participó en el concierto “One Voice: Somos Live’, que se realizó para ayudar a los damnificados del huracán María en Puerto Rico.

Su voz emocionó a sus fans, puesto que su presencia denota lo importante que es para él, la situación de sus fanáticos de todo el mundo, sin embargo otro factor enloqueció a sus seguidores y es que el cantante se atrevió a compartir su clásico ‘Just The Way You Are’ en español.

“Y quiero gritar que mi mundo gira en tu lugar. Como tú eres yo te voy a amar”, interpreta Mars logrando así que muchos aplaudan su español.

