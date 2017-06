Bruno Mars se duerme en los BET Awards 2017 y los memes no se hicieron esperar

Muchas veces hemos notado que los eventos de premiación duran tanto que no podemos con el sueño. Y también se los decimos nosotros que tenemos que cubrir muchos de estos premios. Bruno Mars tiene una solución para esto: pegarse una jateadita o un pestañeo como dirían otros. Claro, lo que Bruno aun no sabe es que hay que hacerlo cuando la cámara no te esté ponchando.

Quien no se haya quedado dormiro en un evento social o a mitad de una clase que tire la primera piedra.

Aaah… las estrellas, son igual que nosotros. Ese es el cliché más cierto y sobre todo cuando se trata de situaciones cotidianas, como Bruno Mars en una reciente entrega de premios. O como por ejemplo, cualquiera de nosotros luego de almorzar.

Durante la gala de premios BET Awards 2017, Bruno Mars se volvió viral. No fue por llevarse una gran cantidad de premios, sino porque una imagen suya dio la vuelta al mundo y se convirtió en tendencia en las redes sociales. ¿Qué hacía Brunito? Pues dormir un rato durante la misma premiación.

Bruno Mars is me at every social event😂 #BETAwards pic.twitter.com/MQegYb7Z6a — anna (@nutellaANDpizza) 26 de junio de 2017

Y sí. Las redes sociales no lo perdonaron. Bruno Mars se convirtió en la nueva víctima de los memes en las redes sociales. Como si nadie se hubiera quedado dormido durante un evento social.

I know bro @BrunoMars they putting me to sleep too. #BETAwards pic.twitter.com/0knG9RJbBS — Javon Portis (@cash_swagg) 26 de junio de 2017

When you’re 45 minutes into a conference call pic.twitter.com/GsjNndm4ue — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 26 de junio de 2017

Bruno sleep 💀💀💀 pic.twitter.com/Tqfmfw24uD — TRIP-E BUDz (@AndreThaGiant_) 26 de junio de 2017

Did I just catch Bruno in the crowd sleep?? #BETAwards pic.twitter.com/1YqvRvvvlr — Sunset Boulevardez (@Kissesfromdes) 26 de junio de 2017

Bruno Mars in the audience #BETAwards pic.twitter.com/ZOcJyHTpnv — ThisPodcastFllwsBac (@TripleTeaaa) 26 de junio de 2017

Bruno Mars looks like he just remembered he got bills due tomorrow but don’t get paid til Friday #BetAwards pic.twitter.com/xORUEwUZbr — Pen Griffey (@VinnyRico_) 26 de junio de 2017