Britney Spears se sincera sobre sus tiempos oscuros y su salud mental

Todos sabemos que la cantante vivió momentos muy difíciles pero, ¿cómo fue para ella?

Britney Spears habló sobre los “horribles” momentos que vivió durante la época de sus 20s, y cómo aprendió a cuidarse mejor y hacerse responsable de su propia salud mental.

La cantante confesó cómo lidia con ser “Britney”, en una entrevista con el periódico israelí Yediot Ahronot, como preámbulo a su primer concierto en Tel Aviv.

Después de admitir que en realidad no “disfrutó el momento” durante las primeras fases de su carrera, Spears dijo, “Creo que me divertí cuando era más joven”.

“Era una chica bastante normal, masculina. Pero mis 20s fueron horribles. Mis 30s han sido mejores. He aprendido a conocerme mejor”.

Sobre su altamente publicitada crisis de 2007, dijo, “Creo que tuve que darme más descansos en mi carrera, hacerme responsable de mi salud mental”.

Y continuó diciendo, “Hubo muchas decisiones que tomaron por mí”.

Cuando le preguntaron si se sintió sobreprotegida por alguien cercano a ella, Britney dijo, “Algo como eso”. Y agregó, “Mi vida estaba controlada por muchas personas, eso no te deja ser tú misma. En esa situación, cuando no estás en control, te emocionas menos y hay menos pasión en la música”.

“En ese momento escribí que estaba perdida y que no sabía qué hacer conmigo misma. Intentaba complacer a todo el mundo a mi alrededor porque así soy yo en el fondo. Hay momentos en que miro hacia atrás y digo, ‘¿Qué diablos estaba pensando?'”.

Britney aceptó que hacer el show con la serpiente en los VMA fue uno de esos momentos, lo describió como un momento “aterrador” , “estúpido” y algo que no volvería a hacer.

También se mencionó el controversial incidente cuando tenía a su bebé Sean en su regazo mientras conducía. Britney admitió, “Esos fueron los años más duros”.

“Creo que los paparazzi quitaron la presión después de que no salí de la casa por dos años”.

Negó que esa fuese la “mayor crisis” de su vida, y señaló, “Crisis es una palabra fuerte”.

“Todos y cada uno de los que comenzamos a edad joven necesitamos saber que hay que estar balanceado para mantenerse en esta industria, para manejar tu propia personal”.

Y dijo, “Eso es muy retador. Creo que en ese momento era diferente, más joven, no sabía qué era malo y qué era bueno, me dejaba llevar por el instinto”.

La intérprete de Work Bitch aseguró que está en un “mejor momento”, gracias en parte a sus dos adorables hijos, Sean y Jayden.

“Hoy estoy en el mejor lugar en mi vida. Mis hijos me llenan y forjaron mi personalidad. Hicieron que no me preocupara por lo que me ocurre”, aseguró.

¡Nos alegra verte cada vez mejor, Brit!

