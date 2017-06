Blake Shelton se siente afortunado de poder tener a su lado a Gwen Stefani

BANGShowbiz.- El músico Blake Shelton ha dejado claro en más de una ocasión lo afortunado que se siente de poder tener a su lado a una mujer tan bella y rebosante de talento como Gwen Stefani. Ahora bien, desde que ambos comenzaran su relación a finales de 2015 el ego del cantante country vive en una auténtica montaña rusa debido al efecto que provoca en los demás su chica y que hace que él se sienta envidiado e ignorado a partes iguales.

“Hay momentos en los que tu ego aumenta al entrar en una habitación con Gwen. Pero también puedes notar perfectamente cómo se desinfla cuando te das cuenta de que todos esos aplausos y gritos no van dirigidos a ti, ¡son para ella! Pero sigue siendo muy emocionante al mismo tiempo. Estar cerca de ella es increíble”, ha relatado al portal de noticias Entertainment Tonight sobre su romance.

La pareja se conoció en el marco de su participación conjunta en el programa de televisión “The Voice”, en el que ambos dejaron patente su buena química. No fue, sin embargo, hasta que la líder de No Doubt terminó su matrimonio con Gavin Rossdale cuando iniciaron su romance.

De cara a la próxima temporada del programa Shelton echará de menos a la cantante de “Hollaback Girl”, ya que ni ésta ni Alicia Keys volverán a formar parte del equipo de coaches. Los asientos de las dos divas serán ocupados por Jennifer Hudson y Kelly Clarkson, pero aun así el músico country no pierde la esperanza de volver a trabajar con Gwen.