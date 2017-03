Beyoncé le pide a su madre que deje de contar chistes en Instagram

Aceptar que tus padres utilizan las redes sociales como un millennial más no es del agrado de todo el mundo. La tensión aumenta cuando eres Beyoncé, una estrella de alcance mundial, y tu comportamiento o el de tus más allegados puede hacerte perder algún contrato. Está claro que los familiares de las estrellas no deben vivir con esa presión añadida, ni que el perfil de Instagram de Tina Knowles, madre de Beyoncé, sea una fuente de polémica, pero el perfeccionismo de la cantante le ha llevado a sugerir a su madre que debería dejar de contar tantos chistes a sus seguidores. Así lo explicaba Tina en uno de sus vídeos:

“Beyoncé me estuvo diciendo el otro día que no debería hacer chistes todo el tiempo, pero le dije: Cuando tengas mi edad, tienes que encontrar la luz. Así que cuando tienes buena luz, tienes que aprovecharla”, dice Tina justo antes de contar otro de sus chistes. Por si acaso había alguna duda, Tina no piensa seguir el consejo de su hija. En el texto que acompaña al vídeo explica a sus seguidores que cuando dice “encontrar la luz” no se refiere a la luz divina en un sentido metafórico, sino a una buena iluminación (natural o no) que le favorezca. A sus 63 años, la madre de Beyoncé es plenamente consciente de que una buena iluminación lo es todo y está dispuesta a aprovecharla al máximo, aunque sea haciendo bromas.

Tina Knowles ha demostrado con el tiempo que es una auténtica profesional en el manejo de las redes sociales. La madre de Beyoncé y Solange Knowles conoce todos los trucos del mundo del espectáculo y en 2015 decidió empezar a compartir parte de su vida en las redes. Sus imágenes y vídeos son de calidad, los encuadres y la iluminación (por supuesto) son buenos y siempre está rodeada de familiares y amigos, compartiendo buenos momentos de su día a día. Su sentido del humor y energía positiva hacen que la madre de Queen Bey haya alcanzado ya el millón de seguidores en Instagram.

