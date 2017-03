Así reaccionan adolescentes de hoy al escuchar a Linkin Park

Linkin Park llegará al Perú este 11 de mayo para dar el concierto del año. Sutdio 92 es la radio oficial y aquí les contamos primero del anuncio de la venta de más entradas.

No hay duda que será un concierto a lleno total y es que nadie se quiere perder de escuchar en vivo temazos como In The End, Crawling, Numb, entre muchos otros. Sin embargo no todos conocen las canciones de Linkin Park y es que la banda cumple 21 años de carrera en este 2017.

Un experimento social muestra las reacciones de los jovenes de hoy luego de escuchar las clásicas canciones de Linkin Park, aquellas de sus primeros discos cuando eran canciones fuertesmuy diferente al estilo que tiene hoy en día. Si bien todos lograron reconocer los temas más clásicos de Linkin Park, hubo mucha sorpresa con el estilo diferente.

