Así ha arrancado Justin Timberlake la gala de los Oscar

Antes de que el presentador de la gala de los Oscar, Jimmy Kimmel, hiciera su aparición, Justin Timberlake puso a todos los invitados de pie con su actuación inaugural. El artista interpretó su canción nominada, Can’t Stop The Feeling, de la película Trolls. Los asistentes se animaron durante la actuación y famosos como Nicole Kidman, con su esposo Keith Urban, Ryan Gosling, y Sting se pusieron a bailar animadamente.

Además de Justin Timberlake, actuaron durante la ceremonia de los Oscar John Legend, que cantó “Audition (The Fools Who Dream)” y “City of Stars” de La La Land; Lin Manuel Miranda y Auli’i Cravalho, que interpretaron el tema “How Far I’ll Go” de Moana. Por último, también Sting se subió al escenario para cantar “The Empty Chair” de Jim: The James Foley Story.

Justin Timberlake ya había anticipado en redes sociales su presencia en los premios con una fotografía en la que se le ve vistiéndose para la ocasión.