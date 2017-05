Así fue el show privado de Harry Styles en México

Luego del exitoso concurso que hicimos en Studio92 para el show privado de Harry Styles en México, la ganadora llegó y nos mandó las fotos que pueden ver en la galería y los videos que aparecen en esta nota.

Harry Styles, ex integrante de One Direction, está estrenando su primer disco como solista y no tuvo mejor idea que hacerlo con un show privado para todas sus fans latinoamericanas en México. El esperado show se realizó el martes y nuestra ganadora, Allyson Apaza, estuvo presente viviendo cada momento.

Sus fans estaban en el éxtasis total, y al ser un concierto súper privado, todas tuvieron la oportunidad de verlo desde muy cerca y de escuchar canciones de su primer disco como solista.

Gracias a unas de las fotos que nos envió Allyson Apaza, pudimos conocer la lista de canciones que Harry Styles cantó para sus fans. Entre las canciones destacan Two Ghosts, Sweet Creature, Dining Table, Ever Since New York y por supuesto su más reciente éxito Sign Of The Time.

http://www.studio92.com