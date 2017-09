Así es como los chicos de One Direction se apoyan entre ellos ¡Míralos!

Así es como los chicos de One Direction se apoyan entre ellos...

Esto confirma que el cariño entre ellos sigue vigente.

Sí, puede One Direction no sea más una banda, pero eso no ha restado el cariño que Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y (confiamos en que también) Zayn Malik sienten por sus compañeros, más ahora que todos están oficialmente explorando el camino como solistas.

Hace unos días Harry y Niall se presentaron en Los Ángeles. Coincidir en la misma ciudad fue lo mejor que pudo haberles pasado porque gracias a esto tuvieron la oportunidad de apoyarse como los buenos amigos que siempre han sido.

En un video tomado por un fan, Niall fue visto muy contento durante la presentación de Harry en el Greek Theatre. Cabe mencionar que este concierto, el rompecorazones cantó dos canciones de su ex banda, Stockholm Syndrome y Only Angel, así que la emoción se multiplicó.

¡Míralo!

#Video | Niall at Harry’s concert in LA! via ot4wwupdates pic.twitter.com/3xUzE5czE6

— Harry Updates. (@TheHarryNews) 21 de septiembre de 2017

Y aunque Harry no pudo asistir a la presentación de Niall en Troubadour, quien sí hizo una parada fue Louis, quien tomó su cuenta de Twitter para desearle lo mejor a su amigo.

“Impresionante lo de Niall esta noche. ¡Estoy jod*d*mente orgulloso de él!”… Tiernos.

Blown away by Niall tonight . Felt so fucking proud ! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 22 de septiembre de 2017