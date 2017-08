Así es como Britney Spears ha dejado atrás su desastrosa presentación en los MTV VMA de 2007

Britney y sus fans quisieran que Gimme More hubiera tenido otra historia.

¿Recurdas Gimme More? Sin duda hace 10 años Britney Spears no pudo dar mucho en los MTV VMAs.

En 2007 la estrella pop tuvo uno de sus momentos más bajos. Se afeitó la cabeza en una peluquería de Los Ángeles, atacó la camioneta de un paparazzo con una sombrilla y tuvo que pasar tiempo en rehabilitación.

Ese septiembre (hoy casi 10 años después) Spears intentó retomar su carrera con Gimme More. En un bikini negro, botas altas y extensiones de cabello, Britney interpretó la canción por primera vez en los MTV VMAs 2007. Fue su primera presentación grande en tres años. La cantante, que se había hecho famosa por sus fantásticas presentaciones en los VMA, ofreció un show con playback y casi sin entusiasmo.

“Ella realmente quería cantar, pero simplemente no podía”, le dijo un amigo de Spears a E! News en esa ocasión. “Tendría que haber usado uno de esos auriculares que no son muy lindos”.

“Fue una cosa mala tras otra”, agregó su amigo. “A Brit le decepcionó que tenía que doblar, luego su tacón se rompió así que ni si quiera pudo bailar tan genial”.

Espectadores y críticos también se decepcionaron. David Willis de la BBC dijo que esa presentación “quedará en la historia como una de las peores de los MTV Awards”.

Muchos de sus fans la apoyaron. Chris Crocker se hizo viral luego de que publicó un video en que defendía a Spears entre lágrimas.

La vida personal de Spears sufrió más turbulencia después de la presentación en los VMAs. Meses después del show la hospitalizaron en un psiquiátrico.

Afortunadamente, la princesa del pop se ha recuperado con ayuda de su familia y se concentra en su salud, en sus seres queridos y en la música.

A pesar de que probablemente Gimme More siempre será asociada con su presentación en los MTV, la canción fue certificada platino. También el disco en que apareció: Blackout, de 2012, cinco años después de su estreno. Lo mismo su disco Circus, de 2009, así como el Femme Fatale de 2011.

A su álbum de 2013, Britney Jean, no le fue tan bien en los Estados Unidos. Tampoco a su último disco, Glory, estrenado en 2016.

En 2012 la cantante hizo su gran regreso a la TV como juez de The X Factor. Estuvo en el show solo durante una temporada, pero deleitó a sus fans con una Britney más feliz, después de los años de polémicas públicas. Sin duda, inspiró varios, muchos, memes.

Durante los últimos años Spears salió de gira por el mundo. También regresó a los VMAs después del fiasco de 2007 y participó en los shows de 2008, 2009 y 2011, donde recibió el prestigioso premio Vanguardia, y en 2015 y 2016, cuando finalmente se presentó.

Pero el mayor regreso de Spears se materializó en su residencia de Las Vegas, Britney: Piece of Me. El show comenzó en diciembre de 2013 en el Planet Hollywood Resort & Casino y continúa hasta el día de hoy.

En un concierto reciente en ese lugar, Spears habló sobre su compleja relación con los medios: “Es realmente loco, porque en un momento te destruyen y es realmente horrible y al otro estás en la cima del mundo”.

Luego hizo un cover en vivo de Something to Talk About, de Bonnie Raitt. La interpretación llegó casi dos meses después de que Spears tuviera que enfrentar los rumores de que dobla en los conciertos.

“Mucha gente cree que no canto en vivo”, le dijo al Channel 2 News de Israel. “Realmente me molesta porque me rompo el trasero y canto al mismo tiempo, y nadie me da crédito por eso”.