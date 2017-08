Así es cómo Britney Spears calló para siempre los rumores de doblaje ¡Mírala!

La princesa del pop quiere que la escuchen cantar.

Este sábado, Britney Spears le dio algo de qué hablar a sus fanáticos y críticos durante un show de su residencia Piece of Me en Las Vegas, desviándose de su setlist usual y cantó un cover un poco raro de Something to Talk About de Bonnie Raitt. Los fanáticos se impresionaron por la capacidad de su voz mientras interpretó la canción, que tiene un rango mayor a la mayoría de las suyas.

“DIOS. MÍO. Vivo por la voz de Britney”, tuiteó el usuario @JakobZwolle. “Por favor, sigue haciendo esto @britneyspears. ¡Suena genial!”

“Britney Spears está cantando COMPLETAMENTE EN VIVO y suena INCREÍBLE”, tuiteó el usuario @GodneyIsBritney. “ESTOY LLORANDO OMG”.

Esta interpretación llegó casi dos meses después de que Spears tuviera que enfrentar los rumores de que dobla en sus conciertos. En una entrevista con Channel 2 News de Israel, ella dijo, “Mucha gente cree que no canto en vivo… realmente me molesta porque me estoy partiendo el trasero y cantando al mismo tiempo y nadie me lo reconoce”.

Días después, la estrella pop mostró sus capacidades vocales sin pista ni ningún otro tipo de apoyo cantándole Feliz Cumpleaños a su guardaespaldas Jacob.

Durante su concierto del sábado, Spears habló desde su corazón antes de empezar con Something to Talk About.

“Últimamente he estado pensando mucho”, dijo. “Esta mañana me levanté y estaba escuchando las noticias. Muchas cosas ocurren en el mundo y pensé, ¿Saben qué, la prensa, los medios, durante toda mi vida… ya saben, es muy loco, porque en un segundo te están destruyendo y es horrible y al segundo estás en la cima del mundo”.

“Nunca he hablado sobre eso, ya saben, soy una chica sureña, de Luisiana”, dijo. “Y tengo que mantenerlo real, para que ustedes tengan algo de qué hablar, ok?”.

