Ariana Grande llegó a Estados Unidos gracias a la ayuda de Taylor Swift

A pesar de tener solo 26 años, la cantante Iggy Azalea ya ha fijado una fecha para su retirada de la industria de la música, tras lo cual planea dedicarse en cuerpo y alma al crecimiento de su productora de cine y televisión ‘Azalea Street’, a través de la que firmó el año pasado un acuerdo con NBC Universal para desarrollar contenido original.

“Algún día lo dejaré, eventualmente dejaré la música. Creo que pararé. Creo que comenzaré a concentrarme más en los proyectos de cine y televisión en los que participo. Cuando fundé la productora, mi idea era establecer las bases de algo que sabía que tardaría bastante tiempo en desarrollar y en ganar cierta reputación. Mis planes son seguir adelante durante cinco o seis años más, haciendo música, pero me gusta dedicarme a cosas distintas y espero que cuando acabe con este negocio ya esté más afianzada en ese otro mundo”, reveló la rapera australiana a su paso por el programa radiofónico de Zach Sang.

A diferencia de otros artistas, a la intérprete no le interesa construir todo un imperio empresarial en torno a su nombre que acabe desviándose de su principal vocación, por lo que una vez que se ‘jubile’ Iggy seguirá contando historias por medio de su trabajo detrás de las cámaras.”No me veo como la típica estrella que también tiene una colección de ropa o cualquiera de esas cosas. Me parece genial que otros lo hagan, pero lo que a mí me interesa es contar historias”.

De momento, los fans de la artista pueden consolarse pensando en que solo faltan unas semanas para el lanzamiento del que será su segundo álbum de estudio, 'Digital Distortion', que verá la luz a finales de junio después de varios retrasos causados por los problemas en el terreno personal a los que se ha enfrentado Iggy a lo largo del último años, incluyendo su ruptura con el jugador de baloncesto Nick Young.