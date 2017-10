Ariana Grande envió un sentido mensaje tras el tiroteo de Las Vegas

A medida que el mundo lamenta el tiroteo registrado durante un concierto en Las Vegas que dejó decenas de víctimas y lo convirtió en el más mortífero registrado en la historia de Estados Unidos.

El lamentable suceso, revive el registrado hace unos meses en otro recital ofrecido por una estadounidense. Hablamos de Ariana Grande y el la masacre que sucedió cuando brindaba un espectáculo en Manchester, Reino Unido.

El pasado domingo 1 de octubre por la noche, el atacante de 64 años, Stephen Paddock, de 64 años, abrió fuego contra la multitud de 22.000 vendedores de la Ruta 91 del Festival de la Cosecha desde el piso 32 del Mandalay Bay Resort and Casino. Actualmente, según las autoridades de Las Vegas, 58 víctimas han muerto y 515 más han resultado heridas en el tiroteo.

A mediados de mayo, Grande había terminado su concierto en el Manchester Arena en el Reino Unido cuando un terrorista detonó una bomba, matando a 22 víctimas e hiriendo a más de 200 personas.

“Lamento el dolor y el miedo deben sentir y por el trauma que también deben experimentar”, escribió Ariana en una carta pública días después del ataque. Nunca seremos capaces de entender por qué eventos como este ocurren porque no está en nuestra naturaleza, por lo que no debemos retroceder. No nos daremos por vencidos ni operaremos con miedo. No dejaremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio gane.”

Ante el ataque de Las Vegas, Ariana Grande nuevamente usó Twitter para expresar su dolor: “Mi corazón está roto por Las Vegas”, añadió “Necesitamos amo, unidad, paz, control de armas y para que la gente vea esto y llame a esto lo que es= terrorismo”.

El manager de Grande, Scooter Braun, también emitió un largo mensaje a sus seguidores, reflexionando sobre el ataque en Las Vegas mientras referenciaba sus memorias de lo ocurrido en Manchester.

"Realmente no tengo palabras esta mañana, estoy profundamente entristecido y tan horrorizado". Detalló: "Cuando estaba en Manchester presencié algo desafiante: el show One Manchester… sólo dos semanas después del ataque y menos de 24 horas desde el ataque de Londres… cuando las cámaras se apagaron.. la multitud de 55.000 valientes almas empezó a cantar, y se hizo eco de las palabras 'Manchester somos fuertes, somos fuertes, seguiremos cantando nuestras canciones, nuestras canciones nuestras canciones'".