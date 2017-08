Ariana Grande con algunos problemas de salud

Los fans conocidos como Arianators están muy preocupados por la salud de Ariana Grande. Y es que se sabe que la cantante tuvo que cancelar algunos conciertos en Vietnam. ¿El motivo? Problemas de salud.

“Mis chicos en Vietnam, me disculpo desde el fondo de mi corazón, pero realmente estoy lidiando con algunos problemas de salud en este momento. Vine aquí a Vietnam, tan emocionada de actuar, mi médico no me permitirá hacer el show para ustedes esta noche. Lo siento, lo siento. No hay nada que odio más que hacer esto, pero yo les prometo que se los recompensaré en el futuro, los amo y les agradezco por su comprensión”: declaró Ari a través de Insta Stories.

Ari no mencionó cuáles son esos problemas de salud, pero espera estar recuperada para el próximo sábado que se presentará en China.

¿Creen que la salud de Ari esté en serios problemas?

