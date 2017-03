“Ama tus curvas”: La polémica campaña de Zara con modelos que en realidad no tienen curvas

La firma de ropa lanzó una campaña que no la estado exenta de criticas.

Zara hizo explotar las redes sociales con su última campaña, y no por algo positivo. La idea del spot era animar a sus clientas a “amar sus curvas”, iniciativa a la que varias firmas de ropa se han sumado para intentar terminar con los estereotipos de mujeres excesivamente delgadas.

Sin embargo, la publicidad tiene como protagonistas a dos mujeres que no superan la talla 34 o 36, haciendo que el mensaje del spot sea totalmente contradictorio.

La polémica fotografía donde aparecen dos modelos jovenes de espalda mirando hacia atrás, está en distintos carteles de la cadena, acompañada de la frase en inglés: “Love your curves”.

Una de las primeras personas en identificar el problema, fue la periodista Muireann O’Connell que publicó en Twitter el mensaje: ‘You have got to be shitting me, Zara’ (‘Debes estar burlándote de mí, Zara’).

El reclamo, ya tiene más de 20.000 likes y subiendo.

http://www.nuevamujer.com