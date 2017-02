En los últimos años, la aplicación Evernote se ha vuelto una herramienta cada vez más profesional, y ligeramente orientada al mundo de los negocios o empresas en las que la colaboración entre los integrantes es muy necesaria. Pero no todo gira en torno a este software cuando hablamos de herramientas de notas y para compartir información, ya que existen muchas alternativas a Evernote que ofrecen gran variedad de funcionalidades y características que de seguro te gustaran.

Lista de 5 mejores alternativas a Evernote

Comencemos con nuestra lista de las mejores alternativas a Evernote para que no tengas que seguir atado a este software y así probar otras alternativas que te facilitarán mucho tu día a día.

1. Google Keep

Si eres de ese tipo de usuarios que necesitan muchas características, funciones, y opciones de sincronización diferentes a la hora de tomar notas (ya sean importantes o no), Google Keep es la mejor opción que puedes encontrar. La simplicidad hace de Keep una herramienta tan genial como útil, pues aún teniendo en cuenta la simpleza de la app como tal, esta incluye funciones realmente útiles que pueden ser más que suficientes para la mayoría de usuarios que sean muy exigentes. De hecho, si tienes una cuenta Google, ya puedes comenzar a utilizarlo desde el link oficial de Google Keep.

2. OneNote

Ahora nos encontramos con la aplicación de notas de la empresa Microsoft. Esta es una de las aplicaciones de este tipo que verdaderamente puede estar codo a codo con Evernote en cuanto a las muchas funciones se refiere. Gracias a su importante capacidad multiplataforma, podrá ser utilizada en casi todos los dispositivos que tengas, siempre y cuando cuentes con una cuenta de Microsoft, que si tienes ya correo OutLook o Hotmail, estas hecho.

3. Squid

Es muy probable el hecho de que muchos recuerden esta aplicación por su anterior nombre, el cual era Papyrus. Ahora bien Squid (el cual es su nuevo y remasterizado nombre) es una de las mejores aplicaciones de notas orientadas a las tablets y también a los dispositivos con pantallas de grandes tamaño como las phablets.

4. Quip

Se trata de una muy buena opción a tener en cuenta si quieres cambiar Evernote, pues gracias a la posibilidad de crear varios grupos, además de los chats integrados o la interesante capacidad de importar documentos, es una de las mejores alternativas para aquellos que necesitan colaborar con grandes grupos de personas.

5. Notification reminder

Si tan solo necesitar notas en tu smartphone, sin necesidad de sincronizarlas entre tus diferentes dispositivos, Notification Reminder es otra de las grandes alternativas a Evernote. Su funcionamiento muy pero muy sencillo: una vez anotada una nota o recordatorio, ésta se mostrará en la barra de notificaciones de tu smartphone hasta que desees archivarla o eliminarla.

¿Conoces algunas otras alternativas a Evernote que valga la pena mencionar?

