¡Alerta hot! El novio de Britney Spears desata furor en Internet por esta foto de sus dimensiones ¡Míralo!

El sexy modelo tiene a todos en shock… ¡Y entenderás por qué!

Para nadie es un secreto que Britney Spears tiene uno novio sumamente guapo que, como buen modelo fitness, siempre se ejercita e inspira a sus seguidores en redes sociales. Sam Asghari, podríamos decir, es el chico perfecto, quizás demasiado perfecto para los estándares de cualquier cuerpo humano.

Hace unos días, Sam compartió (como suele hacer) una foto después de su sesión de entrenamiento. La imagen, que no ha dejado de subir la temperatura en el Internet, bien podría ser una foto más, de no ser por este no tan pequeño detalle que los fans de la princesa del pop no dejan de alabar:

Damn britney can I come to the slumber party too ?? pic.twitter.com/G65aCmVVU0 — chip skylark (@scotty_13_) 31 de julio de 2017

Sam Asghari. Plaios el novio de Britney. Bien merecido ??? pic.twitter.com/0jty5Xf9PJ — Corazón de Melón???? (@rolandochanb) 3 de agosto de 2017

¡¿Lo vieron?!

¿Fotomontaje? Sólo Britney puede aclarar esa información.

Mientras tanto, otra cosa que nadie puede negar es que la intérprete y Sam están sumamente enamorados.

http://la.eonline.com/