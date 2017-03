Adele tiene cuenta en Twitter y nadie se ha dado cuenta

Adele confesó que tiene una identidad secreta en Twitter y nadie se había dado cuenta.

Adele es una de las pocas famosas que está alejada de Twitter. Tiene cuenten Instagram y es una de las cantantes con mayor número de seguidores, pero hasta la fecha no se ha creado cuenta en Twitter. Al menos que todos sus fans sepan porque en realidad la cantante sí tiene cuenta en esta red social.

Durante su concierto, Adele confesó que sí tiene cuenta en Twitter pero es tan caleta que nadie lo sabe.

“Estuve explorando Twitter un rato anoche. Nadie sabe que tengo una cuenta secreta, bueno ya se sabe porque lo acabo de decir. Me refiero a mis representantes y mi equipo. No me permiten tener Twitter porque la verdad es que soy bastante bocazas y suelo meter la pata con frecuencia, así que me privaron de ese privilegio”, explicó la espontánea vocalista en su último concierto de Brisbane (Australia)

¿Alguien se atreve a buscar a Adele en Twitter?

La gira en Australia está trayendo varias revelaciones para Adele. Días atrás también durante un concierto, Adele confesó que ya está casada con su actual pareja y padre de su bebé. Y ahora confiesa que tiene una cuenta en twitter secreta.

