Adele mueve las caderas al ritmo de Beyoncé

Adele vuelve a demostrar que es fan N°1 de Beyoncé y lo hace moviendo las caderas con una de sus canciones

Ya lo dijimos antes, cada concierto de Adele es tener una anécdota nueva que se vuelve viral. Si no casa a fans en el escenario, dedica canciones a quien haya tenido algún accidente. Incluso hasta hubo momentos en que se olvidó la letra de alguna canción. Ahora la anécdota viene acompañada del sonido de Crazy in Love de Beyoncé.

Todo sucedió este sábado 18 de marzo en el Etihad Stadium de la ciudad de Melbourne, cuando la ganadora del Grammy de 28 años detuvo su concierto para hablar sobre el increíble y eléctrico color de cabello de una fan cercana al escenario.

“Esta fan aquí está salvando mi vida”, dijo Adele. “Ustedes también, los fans de verdad”.

Luego cuando su cabello se voló, ella comenzó a cantar de manera espontánea, “Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no, no”, de Crazy In Love de Beyoncé.

“No sé cómo lo hace, e incluso en cuclillas”, dijo la intérprete de Hello. “¿Cómo lo hace?”

Después Adele dejó la taza que sostenía y le pidió a su banda que tocara algunas notas de esa misma canción de Mrs. Carter, e hizo su mejor esfuerzo por tratar de imitar los intrincados movimientos de Bey.

“Oh, mi**da, ¿qué sucede con mi cabello?”, dijo. “¡Médico! ¡Médico!”

No hay nada que hacer que Adele es un verdadero espectáculo en concierto.

