Aaron Carter se rompe la nariz en un accidente de tráfico

El cantante Aaron Carter se ha roto la nariz tras verse envuelto en un aparatoso accidente de tráfico este martes que ha dejado su coche completamente destrozado. Antes de que la noticia se filtrara a los medios y preocupara más de lo necesario a sus fans, el artista ha decidido ser él quien explicara a través de su perfil de Twitter qué había sucedido exactamente, restando gravedad a sus lesiones.

“Para ser honesto, esta mi**da duele: me duelen los brazos, las piernas… todo. Me he roto la nariz porque saltaron todos los airbags, esto es una pu**da… La vida es preciosa, y yo acabo de tener un accidente en el que mi coche, un BMW M4, ha quedado siniestro total”, ha explicado en una serie de tuits.

“No era mi intención verme envuelto en un accidente tan grave como este. He colisionado con otros vehículos antes, pero sinceramente no he vivido nada que se compare a esto”, admite.

En el momento del impacto, la antigua estrella juvenil estaba acompañada por otra persona cuya identidad no ha querido revelar, pero que afortunadamente tampoco ha sufrido heridas de importancia.

“Todo está bien. Gracias por vuestro apoyo y cariño. Significa mucho para mí. Estas cosas pasan. Solo me alegro de que los dos hayamos salido ilesos. Solo quería hacer saber a todo el mundo que me encuentro bien. Hoy voy a tratar de pasar una noche tranquila. Lo siento si os he asustado, pero estoy bien”, ha concluido.

Estas últimas semanas han sido agitadas para el hermano menor del famoso componente de los Backstreet Boys. Tras anunciar a través de sus redes sociales su bisexualidad en un intento por ser más sincero consigo mismo y con sus fans, una noticia que generó una repercusión mediática con la que no se siente nada cómodo, confirmó también -en espacio de unos días- el final de la relación de un año que mantenía con su entonces pareja, la fotógrafa Madison Parker, dando a entender que habían decidido seguir caminos separados porque ella no era capaz de aceptar su orientación sexual.

En respuesta, su exnovia contraatacó para desmentir indignada que ese hubiese sido el motivo de su ruptura ante la avalancha de críticas que había recibido tildándola de “homófoba”.

El intento de Aaron por enmendar la situación no consiguió acercar posturas, ya que aunque reconoció que cuando decidieron concluir su relación sus propios sentimientos hacia Madison habían cambiado, siguió manteniéndose firme en lo relativo a cómo reaccionó ella ante su sexualidad.

“En realidad decidimos seguir caminos separados porque yo ya no estaba tan enamorado y sentía que no recibía todo el respecto que me merecía… Yo intenté proveer para los dos y traté de hacer que estuviésemos en un buen lugar. A ella no le gustó que saliera del armario y que dijera que era un hombre bi-curioso”, aseguraba en el programa ‘Kyle And Jackie O Show’ de la emisora KIIS FM, echando más leña al fuego.

