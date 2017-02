Abraza tu belleza: 10 beneficios espectaculares de no usar sostén

Algunas mujeres afirman que los sostenes hacen maravillas en su busto porque les proporcionan una forma estética. Otras usan sutién por una cuestión de comodidad y ya no de estética. Por ejemplo, aquellas mujeres con pechos grandes afirman que si no usan sutién se sienten molestas.

Sin embargo, creo que todas acordamos en algo: no existe placer mayor que llegar a casa y sacarnos el sostén. Porque somos muchas las que disfrutamos este momento te cuento 10 beneficios que tiene andar por la vida sin sostén:

1# El sudor de tus senos puede desaparecer

Uno de los aspectos más incómodos del verano (y de tener senos grandes en general) es la cantidad de sudor que aparece con la primera brisa de aire cálido. Cuando dejas de usar sostén ese sudor se evapora casi por completo porque no tienes varias capas de tela (algodón o polyester) apretando tus senos.

2# Emergen tus formas naturales

La forma que deben tener los senos según lo aceptado socialmente fue cambiando con el tiempo. Muchas mujeres hoy por hoy están convencidas de que —tengan el cuerpo que tengan— sus pechos deben ser redondos y acolchonados.

Está bien que te gusten los pechos contorneados, ¡pero también puedes probar un estilo nuevo!

3# Tomas conciencia de la belleza de tus senos

En la calle nos encontramos con mujeres que se animan cada vez más a salir sin sostén. Vemos senos pequeños, grandes, asimétricos, saltarines, respingados, de todas las formas. Esto reafirma la idea de que no solo existe ese tipo de busto que muestran las películas, los desfiles de moda y la TV más bien nos recuerda que los pechos son todos hermosos a su manera. No existe un solo patrón.

4# Experimentas “esa sensación” a diario

Conoces de memoria esa sensación de felicidad que te sobreviene cuando apenas te desabrochas el sujetador. Imagina lo fantástico que sería si pasaras el día entero con esa sensación.

5# Ahorras dinero

Esto es un hecho. Los sostenes de calidad son caros y si los reemplazas por unos de menor calidad a la larga terminas comprando más cantidad y el gasto es el mismo. No usar sostén requiere de una inversión 0.

6# Dejas brillar tus pezones

La década de los 70 fue una época de glamour, brillo y pezones. Averigua cómo llevaban las mujeres sus pechos en la era de la música disco y deja que tus pezones le agreguen un toque divertido a tu look. Después de todo, los hombres lucen sus pezones todo el año, ¿cierto?

7# Te olvidas de las marcas

Incluso los mejores sostenes a veces nos dejan marcas en la piel por la presión que ejercen los elásticos. Si no usas sostén, te olvidas de las marcas para siempre.

8# Puedes usar una remera sin espalda

Andar sin sostén te devuelve esos placeres simples de la vida. No existen límites de estilos si abandonas el sostén.

9# Los pechos no quedan flojos

En primer lugar es importante aclarar que algunos pechos son naturalmente “flojos”. Esto es así y está bien que lo sea. En segundo lugar, creo que ya es hora de derribar el mito: si no usas sostén tus pechos no llegarán a las rodillas. Un estudio realizado en Francia concluyó no solo que este mito es falso sino que aquellas mujeres que no usan sujetador generan mayor masa muscular lo que le permite soportar mejor el peso natural de sus pechos.

10# Te sientes poderosa

Así es. No tengas miedo. Cuando dejes de usar sujetador te sentirás muy poderosa.

Como ves, las mujeres tenemos cada vez más razones para unirnos en la satisfacción de desabrochar los sujetadores y dejar nuestros pechos en libertad absoluta. Y tú, ¿te animas?

