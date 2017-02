Apple elimina herramienta con opción antirrobo de la iCloud

Nuevamente, Apple sin dar previo aviso a sus usuarios y sin dar una razón de lo ya hecho, la compañía de la manzana se ha deshecho de otra de sus herramientas digitales. En esta ocasión han eliminado la opción para el bloqueo de iPhones e iPads que hayan sido robados. El Check Activation Lock Status, anteriormente accesible desde la página de iCloud, fue el responsable de reducir importantemente el número dispositivos móviles de Apple que hayan sido robados y su vigencia estuvo desde que nació la iOS 7.

Dicha herramienta, para su funcionamiento era solicitado al usuario que fue víctima de robo, que este ingresara el número IMEI o número de serie del dispositivo. Lo cual tras rellenar un CAPTCHA, podíamos saber si el iPhone o el iPad en cuestión está bloqueado con una cuenta de Apple especifica. Formaba parte de la función, “Find my iPhone”, con la que se puede localizar, borrar y bloquear remotamente cualquier terminal.

En “compensación” de la ya eliminada herramienta, la compañía ha dejado una serie de recomendaciones (consejos) que para cuando procedamos a comprar, por ejemplo: “un iPhone” de segunda mano; en caso de que lleguemos a sospechar sobre la procedencia de este. Lo recomendable ha de ser, el comunicarnos con el antiguo dueño del iPhone y pedirle que borre el dispositivo. Ciertamente son cuestiones que uno puede hacer de manera intuitiva cuando la situación da mala espina, pero era gracias al Activation Lock, que iba más allá de un simple presentimiento, la victima podía hacer algo al momento.

Otra de las recomendaciones de la firma ha sido el “No comprar ningún dispositivo usado antes de que haya sido borrado de fábrica”. Tal vez la recomendación más sensata, puesto que ahora que Activation Lock ya no opera, el número de dispositivos robados que se ponen en venta empezará a aumentar.

El qué hará Apple para reponerlo, no se sabe, ni siquiera se puede estar seguro de que lo repongan; viendo el caso ocurrido (no hace mucho) con la aplicación “Finder for AirPods” la cual tras la última actualización beta fue incluida dentro de las opciones de “Find my iPhone”. Claro que después de haber sido eliminada de la App Store a los días de haberse puesto a la venta.

Según las indicaciones de Apple sólo podrás saber si un iPhone es robado si lo compruebas de manera física antes de proceder a hacer la transacción, en función de la compra del dispositivo de segunda mano. Así que ahora es cuestión de uno el ser más precavido, en caso de comprar a terceras personas un iPhone, si no quieres llevarte la sorpresa de que sea robado.

¿Qué opinas sobre la eliminación de esta herramienta online?

