Ed Sheeran estrena el vídeo de ‘Shape Of You’

Ed Sheeran se convierte en boxeador y lucha por su amor en el video Shape Of You

Ed Sheeran está de regreso! El colorao ha estrenado su nuevo videoclip que ya es el favorito de muchos de sus fans. Luego del videoclip de Castle On The Hill, estrenado hace un par de días, ahora sorprende con el nuevo videoclip de su tema Shape Of You.

A principios de 2017 lanzó dos nuevos temas, Castle On The Hill y Shape Of You, y en menos de una semana ha presentado los videoclips oficiales de ambos.

El videoclip es dirigido por Jason Koening. Aquí vemos a Ed Sheeran convertido en un boxeador que conoce a una chica en el gimnasio. La chica es interpretada por la modelo y bailarina Jennie Pegouskie.

El video es bastante entretenido y divertido, además que la canción Sahpe Of You trae unos sonidos tropicales que recuerdan a los de Cheap Thrills de Sia. Esta canción fue escrita por Ed Sheeran junto a Johnny McDaid y Steve Mac.