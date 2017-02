Milla Jovovich se despide de Alice con este último capítulo de Resident Evil

Las películas antes que los mismos videojuegos han encontrado su final, un final que aunque algo acelerado, nos muestra un cierre definitivo para la saga. Resident Evil tuvo su estreno en las salas de cine en marzo de 2002, y fue un estreno que acarreo con grandes expectativas, las cuales ya habían sido levantadas por los fans de los videojuegos de esta increíble saga de videojuegos creada por Shinji Mikami, durante su tiempo junto a la compañía de Capcom.

Lo que la opinión de cada quien tuvo que decir al respecto en aquel entonces y hasta ahora, ha tres días de haber sido estrenado de manera oficial: The Final Chapter, es eso, la opinión de cada quien y todos podemos tener una propia.

No más Alice. No más Umbrella.

Con 10 años transcurridos en el argumento de la historia y que fueron 15 años con nosotros en los cines, Resident Evil The Final Chapter vuelve a la ciudad que vio surgir la primera peor noche de la humanidad. Raccoon City, es la ciudad rodeada por las montañas Arklay, que es conocida por ser la cuna de la aterradora corporación, Umbrella. Estos tres elementos dieron lugar y dirección a la historia, que aunque no fue fiel al videojuego, en la que Paul .W .S Anderson supo arriesgarse por la historia de un personaje que aunque no tenía nada que ver, le dio todo de porque estar ahí.

Alice, es un personaje controversial, tal vez demasiado, pero es el que más tiene que ver (más que los otros) con la versión filmográfica de la historia. Un personaje bañado de crítica por no ser original de la franquicia, y adorado por otros que si la aprecian siendo original en estas versiones de la pantalla grande. Milla Jovovich junto a un gran número de actores que han formado parte del elenco de la historia de Resident Evil (de la primera a la última), fueron igualmente criticados como también aceptados por otros.

Tal vez no fueron los Leon Scott Kennedy, Chris Redfield, Albert Wesker (tal vez con algo de excepción en “Afterlife”) o Ada Wong que deseábamos ver, pero sí que estuvieron más cerca los personajes de Claire Redfield y Jill Valentine.

The Final Chapter (con algunos spoilers)

Nuevamente es de decir, han pasado 10 años para que Alice llegara a descubrir que aún existen muestras del antivirus, y que estas se encuentran en las instalaciones que lo vieron nacer todo. The Hive, la instalación subterránea de la primera película de Resident Evil, es el destino final de Alice, pero lo que ella no se habría imaginado que más allá del antivirus, se encontraría con impactantes revelaciones de su pasado.

Alicia “Alice” Marcus, hija del investigador que dio origen al Virus-T, James Marcus, (pequeña referencia al personaje del mismo nombre de Resident Evil 0) el cual crea esta poderosa sustancia, con motivo de darle otra oportunidad a su hija (víctima de una enfermedad mortal) de seguir viviendo. Más pronto que tarde, este se ve traicionado por sus antiguos compañeros Albert Wesker y Alexander Isaacs (personaje que se descubren su verdadera relevancia, después de su muerte en “Extinction”) para demostrar que siempre, él fue, la mente maestra tras cada trapo sucio por los que sería conocida, posteriormente, Umbrella.

Alice volverá a encontrarse con Clare Redfield (protagonizada por Ali Larter), quien se encuentra con un nuevo grupo de supervivientes. Los cuales tras escuchar las malas noticias de que un ejército de zombies arrastrados por Umbrella, se dirigen a Raccoon City, por lo que al final se deciden por acompañar a Alice en su última incursión a The Hive.

Se puede decir que en varios aspectos flanquea la misma historia, sin entrar de lleno con los juegos, lo cual después de la tercera o hasta la primera película la gente tiene que entender que no deben hacer relaciones verdaderamente importantes. La cuestión es que hay unos fallos argumentales, pero hay otros más relevantes que refuerzan la importancia sobre esta.

El mejor consejo para ver una película, es que uno mismo sea después el que la critique, y la crítica en esta ocasión es que fue realmente un gran final para una de las sagas más importantes que han llevado a las salas de cine a algún videojuego. Este es un adiós a Milla Jovovich como Alice, y a cada uno de los buenos momentos de la saga que quedan ahora en el recuerdo.



Y tú, ¿ya has visto The Final Chapter?

