Selena Gomez y The Weeknd: Filtran nuevas fotos de otra salida

Selena Gomez se luca feliz junto a The Weeknd en nuevas fotos filtradas

Comenzamos el año con el ampay de Selena Gomez y The Weeknd comiendose a besos. Desde entonces mucho se ha hablado de este nuevo romance. Que a Justin Bieber no le cae The Weeknd o que a Bella Hadid no le cae Selena Gomez. Incluso el día de ayer ambos cantantes comenzaron a seguirse en Instagram.

Sin embargo hasta ahora ninguno de los dos confirma o niega nada sobre este supuesto romance. Algunos dicen que es pura publicidad porque muy pronto saldrá una colaboración entre ambos.

Hasta entonces solo tenemos especulaciones, lo que los fans encuentran y….nuevas fotos filtradas.

Selena Gomez y The Weeknd volvieron a salir juntos y otra vez los paparazzis los han ampayado, aunque en esta oportunidad no los vemos comiéndose a besos como en el primer ampay.

“Selena se veía tan feliz y Abel (Tesfaye, The Weeknd) estaba tranquilo, muy relajado. Ellos iban juntos de las manos cuando se fueron, con mucho afecto, podría decirse que de verdad disfrutan de la compañía del otro”, indicó una testigo a E! News.

