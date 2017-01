Selena Gomez se niega a caer en las provocaciones de Justin Bieber

La actriz y cantante Selena Gomez se encontraría doblemente satisfecha gracias a la mediática relación que mantiene actualmente con el cantante The Weeknd -cuyo nombre real es Abel Tesfaye-, ya que además de las evidentes ventajas que se desprenden de tan ilusionante romance, la artista habría sido testigo también de cómo semejante idilio ha logrado irritar sobremanera a su exnovio Justin Bieber.

“Selena es consciente de que Justin es la típica persona que se encapricha de todo lo que no puede tener, por eso ha reaccionado tan mal a la noticia de su relación con The Weeknd. Pero en lo que a ella respecta, Justin ha perdido este tren en demasiadas ocasiones ya y no hay vuelta atrás”, reveló al portal Hollywood Life una fuente cercana a la intérprete.

Los supuestos celos que sentiría el ídolo juvenil canadiense ante el nuevo capítulo amoroso que ha iniciado su expareja, una aventura cuya veracidad habría sido puesta en entredicho por el propio artista ante sus más allegados, podrían haberse visto reflejados también el sábado pasado durante un encuentro privado en el que, sin percatarse de que estaba siendo grabado, Justin se sinceraba ante sus acompañantes sobre la aversión que sentía hacia la música de The Weeknd.

“¡Por Dios, no! De verdad que no puedo escuchar ni una sola canción de The Weeknd. Esa mier** es absurda”, habría dicho el también canadiense sobre su compatriota en la grabación que se ha difundido con inusitada rapidez en la esfera virtual.

Ese comentario se habría convertido precisamente en uno de los temas sobre los que Selena se habría pronunciado ante los miembros de su círculo más cercano, sugiriendo que su expareja no hablaba de forma sincera a la hora de valorar la calidad sonora de su rival.

“Selena sabe perfectamente que Justin no cree realmente que la música de The Weeknd sea absurda. Simplemente le tiene envidia, por su éxito y por haber conquistado el corazón de Selena”, explicó el mismo informante al citado medio.

Otra de las personas que no habría recibido con demasiado entusiasmo la noticia sobre el sorprendente romance entre Selena y The Weeknd es la exnovia de este, la modelo Bella Hadid, aunque a menos que se demuestre lo contrario, la estrella de las pasarelas se habría limitado a dejar de seguir a Selena en Instagram en lugar de poner en cuestión su talento profesional en presencia de sus amigas.

