Demi Lovato no descarta volver a probar suerte como actriz

Como casi todas las estrellas de la factoría Disney, en los inicios de su carrera Demi Lovato compaginó la música con la actuación hasta que decidió dejar atrás su etapa como ídolo juvenil para centrarse principalmente en su trayectoria en la industria discográfica.

Sin embargo, poner voz a uno de los personajes de la cinta de animación ‘Los Pitufos: La aldea escondida’ le ha servido para recordar lo mucho que disfrutaba con la interpretación y, al mismo, para darse cuenta de que cubrir gran parte de su cuerpo con tatuajes podría haberle cerrado muchas puertas a nivel profesional, al menos frente a las cámaras.

“Sí que me picó un poco el gusanillo de la actuación trabajando en esta película, pero creo que solo empecé a pensar en serio el volver a dedicarme a ello el otro día. Me parece que ahora tengo demasiados tatuajes. Tendría que tapármelos todos, y eso llevaría una eternidad”, comentó la estrella en conversación con Entertainment Tonight.

Una de las opciones que le quedaría a la artista, si decidiera volver a probar suerte como actriz, sería dedicarse al mundo del doblaje, que de momento parece estar disfrutando mucho.

“He tenido la oportunidad de actuar sin estar delante de la cámara, y ha sido muy agradable. No tuve que pasar por maquillaje y peluquería, y no tuve que preocuparme por cuál era mi mejor perfil o ángulo. Fue muy agradable poder ser tan exagerada como quisiera y jugar con mi voz al mismo tiempo que me divertía”.

Pero por el momento, Demi solo tiene en mente centrarse en su próximo álbum.

“Ahora mismo estoy metida en el estudio de grabación, va a ser genial. Estoy tratando de decidir qué sonido quiero para el nuevo disco”, anunció en la misma entrevista, tras cambiar de opinión al parecer sobre sus planes de abandonar el negocio de la música de cara a 2017, que anunció hace un tiempo en su cuenta de Twitter.

“Estoy muy emocionada de cara a 2017. Me voy a tomar un descanso de la música y la fama. No estoy hecha para este negocio ni para estar de cara a los medios. Ya no siento que merezca la pena. Para ser honesta, preferiría dedicarme a realizar obras benéficas”, rezaba el tuit que dio un gran disgusto a muchos de sus fans.

