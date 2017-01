Katy Perry estrenó nuevo look y luce irreconocible

Katy Perry volvió a cambiar de look pero este cambio no habría traido buenos comentarios

Los fans esperan que no le dure mucho este nuevo look. Katy Perry tiene una costumbre camaleónica y es que la cantante cambia de look más veces que cambia de ropa interior. Hemos visto que su cabello ha pasado por diferentes colores sin embargo el actual a muchos no les ha gustado

Para festejar un año más de vida de Orlando Bloom, Katy Perry no solamente le preparó una fiesta sorpresa repleta de amigos cercanos y súper estrellas, ella misma también decidió estrenar un nuevo y extraño look. Muchos fans se hacen la misma pregunta: ¿En qué estaba pensando?

Katy Perry llegó al lugar luciendo una cabellera en color naranja pálido con raíces platinadas; un estilo que la hizo lucir aún más pálida de lo normal al no llevar ni un gramo de maquillaje en su rostro.

De esta manera Perry no solo vuelve a refrescar su apariencia con ayuda de la tintura, además, así también combina a la perfección con Bloom, quien desde hace algunos meses ha llevado su cabellera platinada.

http://www.studio92.com