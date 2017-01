Beyoncé y Solange intercambian halagos en su primera entrevista conjunta

Aunque sus fans todavía están esperando a que se animen a trabajar juntas de cara a un hipotético dueto que sin duda no pasaría desapercibido en el panorama musical, las hermanas Beyoncé y Solange se han encargado una vez más de poner de manifiesto públicamente el respeto y la admiración mutua que define su estrecha relación a través de una profunda conversación sobre los orígenes de sus respectivas trayectorias musicales que ha sido transcrita para deleite de todos lectores de la revista Interview.

“Me acuerdo de pensar un día: ‘Mi hermanita pequeña va a hacer algo súper especial con su vida’. Porque siempre has tenido muy claro lo que querías. Y ahora te pregunto: ¿de dónde crees que viene esa seguridad sobre tus objetivos?”, se cuestiona Beyoncé con expectación ante la inminente respuesta de Solange.

“No tengo ni idea, la verdad, pero es verdad que siempre supe lo que quería hacer, aunque las dos sabemos que me he confundido en muchas ocasiones sobre el rumbo que quería dar a mi carrera. Siempre me mantuve firme, para bien o para mal, y creo que eso lo he heredado de la familia, sobre todo de ti y de mamá, que sois personas muy intuitivas. Ver a mamá seguir sus instintos fue algo que se me quedó grabado y me animó de alguna forma a hacer lo mismo”, contestó la más alternativa de las dos hermanas.

Como hermana mayor que es y al ser la primera en saltar al estrellato gracias a su destacado papel en el trío Destiny’s Child y, posteriormente, con su triunfal debut en solitario -el disco ‘Dangerously in Love’ (2003)-, Beyoncé tuvo la oportunidad de introducir a Solange en todo tipo de enriquecedores ambientes ligados a la industria discográfica, hasta el punto de presentarle a uno de los héroes de su infancia, el rapero Nas.

“Uno de los momentos que me hicieron sentir más orgullosa como hermana tuya que soy fue cuando pude presentarte a tu gran héroe Nas, y empezaste a llorar y a comportarte como una idiota. Me sorprendió muchísimo que reaccionaras así, tú que siempre has sido una señorita demasiado ‘cool’ como para impresionarse con algo”, bromeó la artista al sacar a relucir el lado más vulnerable de Solange.

Eso sí, Beyoncé quiso compensarle por tan embarazosa revelación alabando a su hermana pequeña por su carácter visionario y por ser capaz de identificar antes de tiempo las tendencias sonoras que terminan marcando el camino dominante en la escena musical independiente.

“Tienes esa habilidad de prever qué va a estar de moda dos años antes de que ocurra, y tengo que decir que jamás he visto en otra persona, al menos con la misma consistencia, esa capacidad para adelantarte a los demás que tú tienes”, le dirigió la estrella del pop.

