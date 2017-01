Telegram ahora te permite borrar los mensajes enviados

Mensajería instantánea, podría considerarse el tipo de aplicación más utilizada por las personas en sus smartphones o tablets, que están siempre con el deseo, interés, animo, como prefieras llamarle, de estar comunicado con una o varias personas. Se suele hacer tan adictivo para algunos, como también algo divertido, o simplemente necesario para otros.

Que se puede decir ya que no se haya dicho en otros textos, y es que las novedades de estas son lo que interesan, ya sea Whatsapp, Facebook Messenge, Snapchat, Telegram como en este caso, son solo algunos de los ejemplos habidos y por haber de mensajerías instantáneas que han mantenido en contacto a las personas, estén donde estén, siempre y cuando cuenten aunque sea con un poco de señal para usar los datos o el Wi-Fi.

Lo que acontece ahora, es que el servicio, Telegram, a comienzo de este 2017 ya ha contado con una actualización que trae unas cuantas novedades para la plataforma del avión de papel. Lo que es su tal vez mayor novedad sería la de poder borrar los mensajes enviados, claramente no es solo borrarlos de tu lado del chat, sino incluyendo también a la de la persona o personas (en el caso de grupos) con los que chateas.

Anteriormente Telegram ya había probado con algo similar, la opción del llamado “New Secret Chat” con la típica encriptación End-to-End pero con la característica de que cuando se culmina la conversación y se cierra el chat, este, con todos los mensajes, será borrado de los teléfonos. Ahora, Telegram, cuenta con una opción parecida, pero fuera de los chats secretos y te permitirá borrar aquellos mensajes que has enviado y te habrás arrepentido, por la razón que sea. Para eliminar el mensaje lo que tendrás que hacer es borrar el mensaje como siempre, pero esta vez, en la ventana emergente saldrá un mensaje “Eliminar para” y el nombre del contacto, o nombre del grupo, tendrás que tildar la casilla del check, porque en caso contrario solo se borrará en tu lado..

Telegram también te dará un tiempo límite, en el que si no has borrado el mensaje después de 48 horas de haber sido enviado, no lo podrás borrar del chat de la persona. También, esta opción no se encuentra disponible, todavía en la versión de escritorio Web Telegram.

Puede ser la más interesante y más conveniente, pero aparte Telegram en su actualización 3.16, por lo que a partir de ahora será posible utilizar enlaces “t.me” en lugar de “telegram.me” para compartir perfiles de usuarios, esto le permitirá a los usuarios de Telegram el participar chats, formar parte de sus canales y grupos públicos, sin la necesidad de proporcionar su número de teléfono.

La otra principal novedad que trae esta actualización es la de poder obtener las estadísticas del tráfico en Telegram, de tal modo que el usuario podrá conocer el consumo que realiza en conexiones de datos móviles y de Wi-Fi, cada vez que se utiliza la aplicación. Para poder acceder a esta información se debe de ir al menú “Ajustes” – “Datos y almacenamiento” – “Uso de almacenamiento y red” y es desde en esta última opción, donde podrás saber el grado de consumo de datos de la aplicación.

¿Qué te parecen las novedades de esta actualización?

