Notebook Odyssey marca la entrada de Samsung al mundo del gaming

Si hay algo en lo que han sabido destacarse los fabricantes apenas iniciando este nuevo año 2017, es que están muy interesados desde un principio en brindarnos una mejor, y cada vez mejor, experiencia con los videojuegos para PC. Ahora le toca el turno a Samsung, la cual ha sorprendido con la repentina presentación de su nuevo ordenador para gaming. Odyssey es la apuesta de la gigante multinacional surcoreana, que ha de haber visto el gran mercado gamer, y ha decidido poner sus fichas en la mesa, para animarse en lanzar su propia marca personal.

Claramente lo que respecta a Samsung, su línea de ordenadores no era de llamar mucho la atención del público, pero si lo que querían era atención, no lo han hecho mal, pero ahora lo importante es saber que tanto puedan durar y hasta donde llegaran. Cabe recordar que no es un camino fácil, con familias de PC gamers como Alienware y ASUS, no lo tendrán precisamente sencillo.

Ahora, sus laptops Odyssey respectan a dos modelos, una de 15,6 pulgadas y otra de 17,3 pulgadas, donde además de su variación de tamaño de pantallas viene acompañado de mejoras internas, considerables, entre ambas. Lo primero que muchos han de tomar en cuenta en una portátil de verdadero calibre para un gamer, es cuál tarjeta gráfica usa, y en el caso Odyssey respecta una GTX 1050, de la familia de gráficas de NVIDIA, la cual asegura una resolución Full HD en ambos modelos.

A parte de la tarjeta NVIDIA, otro componente compartido entre ambas versiones es su procesador Intel Core i7 de cuatro núcleos. Ahora lo que respecta a sus características individuales, la portátil de 15,6 pulgadas contara con hasta 32 GB de memoria RAM DDR4, unidad SSD de 256 GB y una batería de 43 Wh, mientras que la versión de 17,3 pulgadas contará con hasta 64 GB de memoria RAM DDR4, unidad SSD 512 GB y una batería de 93 Wh.

Además, se informa que entre las entradas USB 3.0, HDMI, Ethernet, que tendrán ambas versiones, la portátil más grande tendrá un agregado más, y es el de un puerto USB-C que da soporte a un conector de alta velocidad Thnderbolt 3, el cual permite mayor velocidad de transmisión que el mismo HDMI.

Una característica y esta ya es algo típica en las PC gamers, es la presencia de un teclado con retroiluminación RGB, en lo que respecta a la portátil más grande, mientras que la más pequeña se queda con una iluminación monocromática en color rojo.

No se tiene una fecha clara, pero se espera la llegada de ambas para la primera mitad del año. Tampoco lo que respecta a su precio, pero este lo más probable es que ronde los 1000 dólares.

Y tú, ¿cómo ves el panorama para Odyssey?

http://tecnomagazine.net