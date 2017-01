El ‘Carpool Karaoke’ nunca visto de Selena Gómez y Justin Bieber

O cómo el buen hacer de sus fans ha conseguido revivir a una de las parejas más populares de la última década.

‘Jelena’ o la pareja que formaban Selena Gomez y Justin Bieber es ya una realidad muy lejana y cuya reconciliación parece imposible. Especialmente, después de los enfrentamientos virtuales que protagonizaron este verano.

Además, sus vidas han tomado caminos muy separados: Selena ha decidido apartarse de los focos y del mundo de las redes sociales; y Justin Bieber querría, pero no es capaz y acaba siempre volviendo a liarla en público allá donde va.

Pero los fans aún sueñan con verlos juntos y uno de ellos ha creado la reunión definitiva: su propio Carpool Karaoke.

A partir de los episodios independientes de Carpool Karaoke de ambos, este fan ha creado el perfecto mash-up de la expareja. Y también la fantasía de todos sus admiradores.

Si alguna vez te preguntaste de qué hablaban Selena y Justin en el coche o qué cantaban cuando estaban solos, ahí está la respuesta. Cantan Can’t Keep My Hands to Myself y les da la risa. Y Justin Bieber se pone hasta tierno y le dice que es “un tipo emotivo”. Mientras ella le quita hierro al asunto hablando de cuanto le gusta el jengibre.

Después siguen su repertorio continúa con Never Say Never y I Love You Like a Love Song. Todas canciones que podrían hablar de ellos. La palmadita en la espalda que le da Selena es el toque definitivo para hacerlo creíble.

Selena estuvo en el Carpool Karaoke de James Corden el pasado mes de julio; y Justin allá por mayo de 2015.

http://www.glamour.es