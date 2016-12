Selena Gomez cambió de look y es casi perfecta

Mira la nueva imagen de Selena Gomez

Selena Gomez es la reina indiscutible de Instagram y una de las estrellas femeninas con el cabello más hot de Hollywood. No en vano es el rostro oficial de un marca top de shampoo, pero ahora se permite jugar con ella para transformar un poco su look.

Luego de salir de rehabilitación, reaparecer triunfante ante todos en los American Music Awards 2016 y reactivar su vida pública, parece que Gomez quiso renovar su imagen haciendo un gran cambio en su cabellera.

Después de un año de altos y bajos, comprobó que no hay nada mejor que cambiar de look en las manos de un buen estilista y decidió dejar que las tijeras hablaran por ella y la convirtieran en una nueva y fresca chica de cabello divinamente corto; aunque aún no ha mostrado este look en las calles, su buen amigo, el compositor Justin Tranter, reveló a la nueva Selena en su cuenta de Instagram hace unos días atrás.

Esta linda imagen de Selena no solo muestra su nuevo corte, además también podría ser la prueba de que está de vuelta al estudio en compañía de grandes como Tranter, quien anteriormente trabajó con Gomez en muchos de los fabulosos temas de su álbum Revival.