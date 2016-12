Los outfits navideños adecuados para ti en tres escenarios diferentes

Invitaciones a cenas, amigo secreto, reunión de tus allegados y familiares, entre otros son los eventos de este mes y por ello debes elegir el outfit para cada ocasión.

Típico que a pocos días de Navidad te surgen las mismas preguntas: ¿Qué me pongo? ¿Cómo me peino? ¿Cómo me maquillo? ¡No tengo nada que ponerme! ¿Tendré tiempo de ir de compras? Te comprendo, porque sí es de preocuparse cuando no tienes ni idea de qué ponerte, especialmente cuando la cena será en otro lugar que no sea tu casa, cuando habrá personas que ni conoces, y por lo tanto no sabes qué tipo de fiesta o cena será.

Respira profundo y lee las siguientes recomendaciones navideñas.

Si la cena es en un lugar tranquilo

Viste algo casual si la celebración, fiesta o reunión navideña será en casa de familiares o de amigos cercanos. Lo que puedes vestir para esta ocasión son tus mejores jeans, una chaqueta llamativa (ya sea de un color fuerte o de brillos), unos zapatos de tacón y agrega un accesorio elegante a tu look como un collar, una mascada o un accesorio elegante. Recuerda que la comodidad no siempre es sinónimo de ir mal arreglada.

Semiformal

Un código de vestimenta semiformal significa que el evento requiere un poco de formalidad, pero no tanto como para usar un vestido gala. Los vestidos de cóctel son ideales. Al momento de elegir los zapatos adecuados, considera el evento al seleccionar el zapato correcto. Aléjate de las faldas de encajes, los pantalones de color caqui, los vestidos de algodón y sandalias, porque son demasiado informales.

Si la cena es en un hotel o restaurante

Una fiesta con cena formal después de las 6 pm comúnmente implica un atuendo de etiqueta negra. Esto quiere decir que tu vestido tiene que ser elegante, por lo general a estas reuniones se las realiza en grandes hoteles o fabulosos restaurantes, es por ello que debes cumplir con la etiqueta de un vestido por debajo de la rodilla, accesorios y zapatos en conjunto; eso sí, no te excedas con los accesorios, recuerda que menos es más.

Para recordar:

Si quieres darle a tu outfit informal un toque de animal print, te recomiendo que lo hagas utilizando en una sola pieza como: una bufanda, accesorios, bolsa, zapatillas, blusa o falda.

Evita un escote muy abierto. En Navidad el momento más importante es cuando todos se sientan a la mesa a disfrutar de la gran cena y por lo tanto, si no quieres llamar la atención de mala manera evita que sea demasiado atrevido.

El maquillaje es muy importante para dar el look deseado. Usa las sombras que desees, siempre y cuando combines adecuadamente los tonos. Si el evento es en la noche puedes cargar un poco más el maquillaje.

No necesariamente tienes que vestir de rojo y verde, también puedes elegir otro color.

http://www.nuevamujer.com