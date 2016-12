Kim Kardashian y Kanye West, a terapia para salvar su matrimonio

Kim Kardashian y Kanye West comenzarán a asistir a terapia de pareja, según comentó una fuente cercana a ellos a la publicación The Daily Mail.

Después de los sonados escándalos en los que se han visto involucrados, comenzaron a rondar rumores en los medios sobre una posible ruptura entre ellos. A mediados de noviembre West fue hospitalizado por nueve días debido a un colapso nervioso durante una presentación, que según los médicos que lo atendieron se debió a la privación del sueño y cansancio excesivo.

Por otro lado la protagonista del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’, todavía no se recupera por completo del violento asalto que sufrió en octubre dentro de un hotel en París.

El informante de The Daily Mail comentó que Kardashian quiere darle una segunda oportunidad al rapero por el bien de sus hijos, North de tres años y Saint de uno, y que ella aún está “locamente enamorada de él”.

“(Kim) quiere que vayan juntos a terapia, a orientación, y que salgan de esto juntos” dijo la fuente al medio estadounidense; “Justo ahora, ambos se están recuperando individualmente -ella de su traumática experiencia, él de volverse loco”. http://elfurgonmusical.com