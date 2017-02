9 zapatos que seguro no vas a querer usar en este 2017

Ok, el título de este artículo es sobre los zapatos que no querrás usar este año. Pero después de verlos, ¡apuesto que no querrás usar nunca estos zapatos! Solo espero que no los tengas en tu armario. Si es así, no te ofendas: un error lo comete cualquiera…

1. Sandalias tipo botas

2. Zapatillas “peludas”

3. Sandalias con medias

4. Botas doradas

5. Botas con cabezas de muñeca

6. Zapatos coloridos

7. Zapatos llamativos

8. Zapatos de tacones MUY altos

9. Zapato/zapatilla/sandalia (¿Qué es esto?)

¡Seguro no quiero usar ninguno de estos zapatos en el 2017! ¿Y tú?

