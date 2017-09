9 secretos de belleza que solo conocen las mujeres italianas (hasta hoy)

Si eres de las que sueñan con viajar a Italia y recorrerla de punta a punta debes saber que no estás sola. Es que la arquitectura, la cocina y la cultura italianas tienen ese toque particular que no solo nos llama la atención, sino que resulta fascinante.

Y ni que hablar de la belleza. Las mujeres italianas se caracterizan por su simpleza y elegancia pinceladas con una sensualidad muy característica. ¿Secretos de belleza? Innumerables. Para que no te quedes con la intriga, decidimos compartir contigo 9 que solo conocían las mujeres italianas… hasta hoy.

1. Aseguran que eliminar el estrés es prioridad

pixelfit/iStock

Uno de los secretos mejor guardados de las italianas tiene que ver con su forma de vivir la vida y ver el mundo. Para ellas, el estrés es un factor clave para lograr estar bellas. ¡Y cuánta razón tienen! El estrés nos hace ver mayores y más cansadas. Por ello, aprender a fluir con la vida más relajadas resulta una prioridad.

2. Ven el aceite de oliva como un arma de belleza infalible

Pixabay via Pexels

El aceite de oliva (sobre todo el extra virgen) es muy beneficioso para la salud… Sus bondades son ilimitadas. Este alimento clave en la cocina italiana posee vitamina E con su potente acción antiage y escualeno, que hidrata profundamente la piel. ¡No en vano Sofía Loren untaba toda su piel con este aceite!

3. Están convencidas de que la piel debe estar suave

Zoom Team via Shutterstock

Para las mujeres italianas una piel suave es un aspecto fundamental de la belleza. En este sentido, muchas dedican la mayor parte de su rutina de belleza a humectar su piel. Ellas suelen optar por productos bastante más untuosos que los que estamos acostumbradas, y los utilizan desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Este proceso no solo tiene efectos a nivel estético, sino que también tiene que ver con brindarnos unos minutos para consentirnos a nosotras mismas.

4. Consideran el chocolate dentro de su rutina

Jacek Nowak – RF – Thinkstock

¿Privarse del chocolate? ¡Jamás! Las mujeres italianas disfrutan del sabroso chocolate negro y de todos su beneficios. De hecho, se ha comprobado que consumir chocolate aumenta las endorfinas y mejora el estado de ánimo. Recuerda, un rostro feliz es un rostro más atractivo.

5. No siguen tendencias

Cat_Chat/iStock/Thinkstock

Las mujeres italianas no están constantemente revisando cuáles son los productos más novedosos en el mercado. Se enfocan, en todo caso, en cosméticos confiables y probados que se vienen utilizando hace tiempo. Por eso, en general suelen priorizar las rutinas atemporales y de poco mantenimiento por sobre las tendencias cambiantes.

6. No le temen al sol

courtyardpix via Shutterstock

En algunos países, las mujeres suelen esconderse a toda costa del sol. Pues este no es el caso en Italia. Las mujeres italianas celebran la posibilidad de sentir el sol sobre su piel y no le temen a las arrugas. Por supuesto, nada de camas solares: sol de verdad (y, por supuesto, una protección adecuada).

7. Usan los colores estratégicamente

essiedeutschland via Instagram

¿Miedo al color? No lo creo… Los labios rosa y los esmaltes rojo pasión son casi una marca registrada de las mujeres de Italia. Vale aclarar que el uso del color es estratégico: no es todo el color todo junto, sino toques de colores vibrantes que resalten lo mejor de cada una. Porque las italianas se animan al color, pero no olvidan la regla básica de «menos es más».

8. Dejan las dietas de lado

Shaiith/istock/thinkstock

La alimentación de las mujeres italianas suele ser bastante relajada. Ellas se permiten (de verdad) comer lo que les agrada, simplemente incorporan otros hábitos: menos aderezos, menos salsas y menos toppings. Además, las porciones que consumen son bastante más pequeñas de lo que estamos acostumbrados en otros lugares del mundo. Comer sano y sin culpa es otra de las claves para su belleza tanto exterior como interior.

9. Utilizan la borra del café para su piel

Sychov Sergii via Shutterstock

Antes de salir a comprar un cosmético costoso en cualquier tienda, ellas optan por revisar su cocina. Allí se encuentra uno de los productos más efectivos para exfoliar la piel: la borra de café. Una buena idea para incorporarla a nuestra rutina de belleza es mezclarla con un poco de aceite de coco. Esta combinación es particularmente efectiva para la zona de los muslos y glúteos.

Como ves, las mujeres italianas cuentan con varios secretos de belleza que las hacen ver (y sentirse) espléndidas. Esperamos que te sirvan de inspiración y que te animes a incorporarlos tú también.

https://www.vix.com/