8 maneras en las que estás arruinando tu ropa sin darte cuenta

La ropa dura más o menos tiempo dependiendo de dos cosas: la calidad y el cuidado. No es lo mismo una prenda artesanal o de diseñador que la camisa de la tienda más barata y eso lo aceptamos. Muchas veces compramos ropa que sabemos que solo nos va a durar una temporada porque el precio lo vale.

¿Pero el cuidado? Puedes creer que eres muy cuidadoso con tu pantalón preferido, pero, como en todas las tareas cotidianas, hay algunas cosas que pasamos por alto y que pueden estar causándole un daño irreparable a tu closet, por eso aquí te damos algunos tips para que estés al tanto de esos detalles y cuides tu ropa.

1. ¡Cuidado con las perchas!

Joan Crawford tenía razón, NUNCA uses perchas de alambre. No solo son finas y no soportan ropas más pesadas (como abrigos), sino que pueden deformar tus prendas de manera irreversible. Las de plástico no son mucho mejores y son una opción menos destructiva.

Las de fieltro son mejores en general. No deforman la ropa y los puedes usar para prendas delicadas como sedas. No son baratas, pero la inversión vale la pena si tu ropa va a estar mejor cuidada.

2. Saca la ropa de la bolsa

Creemos que dejar un vestido nuevo dentro de la bolsa de la lavandería es la mejor forma de mantenerlo en las mejores condiciones, pero no podríamos estar más equivocados.

La tela necesita respirar y tenerla adentro de una bolsa de plástico la humedecerá, empezará a oler mal y hasta podría empezar a formar hongos. Si lo que quieres es tenerla en buen estado, invierte en una buena percha y mantén una buena distancia entre las prendas de tu closet.

3. El rock no se dobla

Las chaquetas y los pantalones de cuero te hacen ver muy dura, pero requieren tanto cuidado como la prenda más delicada de tu closet.

Llegas cansado y no tienes ganas de ordenar demasiado tu armario y la idea de solamente doblar tu pantalón de cuero y tirarlo con las otras prendas te puede tentar, pero lo puedes terminar arruinando para siempre. La ropa de cuero se marca y arruga y, a diferencia de otras prendas, no se pueden planchar. Así que la próxima vez que vayas a guardar tu chaqueta de motociclista, asegúrate de colgarla lo más plana posible.

4. La llevas demasiado a la lavandería

No cuidar tu ropa lo suficiente las arruina, pero el otro extremo también. Hay prendas que tienes que llevar si o si a una lavandería, como un vestido fino o un abrigo de cachemira, pero no conviene llevarlas a lavar cada vez que las usas porque la tela se puede debilitar.

Si se trata de una prenda que solo usas una o dos veces al año para ocasiones especiales, no la lleves a lavar seguido, solo si realmente lo necesita.

5. Los sostenes son sagrados

La maldita pereza es la que nos arruina los sostenes. Es mucho más fácil tirarlos en la lavadora y esperar lo mejor. Si tienes suerte sale medianamente bien, sino cuando te los pongas vas a sentir que los alambres se salieron y te están apuñalando en el pecho.

Para que no pierdan la forma y el elástico no se estire lo ideal es lavarlos a mano y después guardarlos como los ves en una tienda de ropa íntima, parados y en una fila. Suena básico, pero por ahorrarnos unos minutos no lo hacemos y después nos arrepentimos.

6. La ropa apestosa necesita respirar

Saliste del gimnasio y no puedes esperar a meterte en el baño y sacarte toda esa ropa apestosa. Lo normal es no pensarlo y tirar nuestras prendas sudadas en el canasto de la ropa, pero eso puede terminar impregnando los olores en la tela.

Lo que tienes que hacer, en cambio, es colgarla en una percha y dejarla que tome aire y se seque antes de meterla a lavar. Así la próxima vez que la uses no va a tener el olor de la semana pasada y tus compañeros de gimnasio te lo agradecerán.

7. Invierte en una buena plancha

Planchar es aburrido, muy aburrido, y nunca pensamos en lo importante que es. Crees que todas las planchas son iguales y que sirven para cualquier tipo de tela, pero todas las camisas que has quemado cuentan una historia diferente.

Aunque te parezca un gasto inútil, una buena plancha de vapor vale la pena porque va a ser mucho más suave con la ropa que una tradicional y, en consecuencia, van a durar mucho más tiempo.

8. Lavar tus jeans es un ritual

La lavadora no es una máquina a la que le puedes tirar todo lo que quieras. La lavadora puede hacer que la ropa teñida pierda su color. Para lavar los jeans y que no se decoloren debes darlos vuelta. Además deberías abrochar los botones y cremalleras para que no se enganche con otras prendas cuando se están lavando.

Cuando ordenamos y lavamos nuestra ropa lo hacemos en piloto automático y nos pasamos por alto todas esas pequeñas cositas que, a la larga, nos arruinan nuestras prendas favoritas.

Con estos tips, que solo te van a tomar un par de minutos, podrás extender la vida útil de tus prendas y mantenerlas tan lindas como el día que las compraste.

