5 tendencias de Instagram que son un fail en la vida real

Luz Lancheros, MWN

Sin duda, Instagram es una de las grandes fuentes de inspiración para muchos amantes de la moda. Hay miles de looks para inspirarse, miles de piezas que usan celebridades, blogueros e influencers y miles de estilos para adaptar. Hay algunos más masivos e impactantes que otros. Incluso marcan tendencias para los retailers y para las marcas. Pero ¿puede una mujer lucir tan espectacular con una pieza difícil de llevar, aunque parezca perfecta en la foto? Tres bloggers de moda nos dan la respuesta.

Nail Art

Está desde 2012, el tiempo en que comenzaron a hacerse populares todo tipo de motivos. Desde ahí, han evolucionado hacia el acrílico, los insectos, el agua, las texturas y los adornos en uñas de tamaño XXL. Incluso se tomaron el mercado de belleza: a ellas se les debe lo crackelado, las uñas con peluche y también las uñas mate.

PERO

El problema es su impracticidad. “Nunca he intentado el nail art: yo casi ni me pinto las uñas, porque me parece que es poco práctico, toma mucho tiempo y no es mi estilo llamar tanto la atención en las uñas. Es imposible estar con ellas en el día a día”, afirma Adriana Convers, creadora del blog “FatPandora”, reseñada en el portal “Man Repeller” por su increíble y elegante estilo en el ámbito de las tallas grandes, con 31.4 mil seguidores (@fatpandora).

Cejas onduladas/ iluminadores

Las cejas gruesas dejaron de ser lo único que se ve en el feed de Instagram. Ahora se usan las cejas onduladas e iluminadores que vienen en colores que son poco tradicionales. Esto ahora lo usan los más osados vloggers de belleza, así como trendsetters, al estilo de Sita Abellán o el influencer Salis World.

PERO

No es para todo el mundo. “Fatal. Lo estoy viendo en Youtubers y bloggers de belleza que andan metidas en ese cuento. El highlighter de unicornio, también es muy de culto, casi que de disfraz para mí. Alguien más joven si podría animarse a ellas.”, afirma Ita María, consultora de WGSN y creadora del blog “De la moda y Otros demonios” (@itamaria83, con 43 mil seguidores).

Zapatos Transparentes

No son algo nuevo. De hecho, Salvatore Ferragamo creó los primeros zapatos existentes en 1947. Luego se hicieron unos en los años 60 y durante mucho tiempo, los zapatos de PVC fueron llamados “zapatos de stripper” por su altura en las siguientes décadas. Christian Louboutin, Oscar de la Renta y Stuart Weitzman los reinventaron, hasta que en 2013 Kim Kardashian puso en Instagram su primer par. Luego la siguió Kylie Jenner, con sus botas transparentes hasta la rodilla el año pasado. Asimismo, siguiendo la macrotendencia varios retailers sacaron la variante, desde 2015, del tacón transparente.

PERO

El PVC te fríe los pies. Hace que se te encharquen por el sudor al punto de hacerte salir ampollas tanto en el día como en la noche, ya que si se usan por largo rato, el pie no tiene ventilación. Mucho peor si los zapatos son altos. Por eso es necesario comprar zapatos con algún tipo de abertura y usarlos, en lo posible, en eventos cortos. Sin embargo, las que aman la tendencia pueden intentarlo. “Tengo unos con aberturas para que precisamente los pies no se empañen. No me ha pasado nada así con ellos”, afirma Adriana Convers.

Mom Jeans

Desde 2014 esta tendencia de los 90 ha resurgido en los grandes retailers y para un público más joven. Sus variantes han tenido rotos, medias de malla debajo y también un poco de apliques, e incluso texturas de dénim. Esta prenda dejó de ser motivo de burla (incluso salió en “Saturday Night Live”) y blogueras de todas las tallas comenzaron a postear la prenda en redes sociales.

PERO

Hay que estar muy seguro para usar esta prenda y sentir que es favorable para la figura. “Yo me he puesto este jean, pero mis amigas dicen que es un fracaso. Me dicen que es muy difícil de usar, porque su cuerpo se siente distinto y uno se siente incluso más gordo. ¿Cómo es que a las celebridades les queda perfecto y les funciona?, me preguntan”, afirma Daniela Riaño, stylist de MTV Latinoamérica y creadora del blog DanielaStyling (@danielastyling, 19.2 k seguidores).

Mini carteras

Son un MUST para casi cualquier foto de Instagram. Las blogueras e influencers suelen usarlas de todo tipo: como clutch, de figurines e incluso colgadas al hombro en las fotos de streetstyle de las grandes ferias de moda del mundo. Menos es más.

PERO…

No son aptas para quienes necesitan más que un labial, polvos, dinero y celular todo el día. “No entiendo cómo hacen que todo les quepa ahí. Son pequeñas, esas carteras, casi les caben en una mano. Yo en cambio tengo que llevar muchas cosas. Nunca he podido lograrlo”, afirma @danielastyling, que por lo general lleva en sus fotos bolsos un poco más grandes que la media.

https://www.nuevamujer.com