Como ya todos sabemos la empresa Samsung ha detenido de manera definitiva la producción y venta del Galaxy Note 7. Esto luego de que repetidos problemas con su batería hacían que el terminal explotara, por lo cual la compañía surcoreana se ha hundido en bolsa de valores. Luego de esto, la gente comenzó a buscar alternativas a Samsung Galaxy Note 7 como nunca antes, haciendo que el valor del móvil se perdiera por completo.

Mejores 5 alternativas a Samsung Galaxy Note 7

Hoy vamos a presentarte los mejores teléfonos alternativos para reemplazar a tu Galaxy Note 7.

1. iPhone 7 Plus

El famoso iPhone 7 Plus, aunque de momento no tiene una pantalla Amoled, el panel del iPhone 7 Plus es uno de los mejores del mercado hoy en día. Pero si eres un usuario Android esta es la mejor opción actualmente para iniciarte en el mundo del iOS. Además, no hay que olvidar el hecho de que la versión Plus tiene una muy interesante cámara Dual.

2. Samsung Galaxy S7 Edge

El S7 Edge sería la opción más lógica y también la mas natural para ser el sustituto directo del Note 7. Tiene una pantalla bastante similar, una impecable Amoled y la misma cámara. También hay que tomar en cuenta que es un teléfono bastante bonito.

3. Samsung Galaxy S7

Otra alternativa lógica y directa es el S7 sin la tecnología Edge. Se mantiene la pantalla Amoled “made by Samsung” en este smartphone aunque las dimensiones son un tanto menores. De hecho, la empresa Samsung aún sigue cambiando el Note 7 por el S7 o por el S7 Edge y claro esta, junto la diferencia de precio que se pago por el anterior. Aunque si esperas un poco más, podrías tener en tus manos el Samsung Galaxy S8 muy pronto.

4. LG V20

El reluciente y nuevo LG V20 es el primer smartphone que viene con la mas reciente versión de Android, Nougat. El LGV20 es un excelente terminal que principalmente se caracteriza por tener una batería extraíble, contar con doble pantalla y una muy interesante cámara Dual trasera, la cual es bastante parecida a la de su primo, el LG G5. Se trata de un excelente terminal que de seguro se hará un hueco en el reñido mercado de smartphones de la gama alta.

5. Google Pixel XL

No hace mucho que la empresa Google presentó sus terminales Pixel y Pixel XL. Son dos muy buenos dispositivos pero son muchos los usuarios quienes se han inclinado por la versión XL, ya que su pantalla de 5 pulgadas es muy bella, su buena cámara y su diseño impecable. Con estos nuevos celulares, Google deja atrás sus Nexus y se lanza con todas sus fuerzas a la conquista de la gama alta.

¿Conoces más alternativas a Samsung Galaxy Note 7 para compartir? Cuéntanos tu experiencia con este particular teléfono y cuál encontraste para reemplazarlo.

