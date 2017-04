11 zapatos que eran tendencia en los 90 y seguro habías olvidado

En los 90 era una adolescente por lo que la moda era una de las cosas a las que más prestaba atención, y debería tener fresco en la memoria el recuerdo de estos zapatos. Pero confieso que hasta que no los vi no me acordé lo mucho que me gustó esa época en lo que a calzado se refiere.

¡Apuesto que tu también te olvidaste de estos zapatos que eran tendencia en los 90!

1. Guillerminas

2. Botas plateadas

3. Deportivos con plataforma

4. Sandalias con tacos grandes

5. Nike cebra

6. Sandalias de cuero

7. Zapatos de taco grande

8. Botas con plataforma

9. Mocasines con taco

10. Botas de gamuza

11. Zapatos con taco bruja

¿Cuál de estos zapatos te gustaría volver a usar?

http://www.vix.com