11 tipos de flequillos que a cualquier mujer le encantarán

No caben dudas de que el flequillo es uno de las mejores opciones si quieres cambiar de look y te niegas a teñir tu cabello o cortar tu largo. Además, no existe solo una opción, sino que los tipos y estilos de flequillo son varios y puedes elegir el que mejor vaya con tu rostro.

¡Mira las variedades que hay!

1. Largo e irregular

John Phillips via gettyimages

Dakota Johnson

2. Desflecado y con ondas

Frazer Harrison via gettyimages

Jessica Biel

3. Despeinado y abierto

Dia Dipasupil via gettyimages

Alexa Chung

4. Recto y simétrico

Dimitrios Kambouris via gettyimages

Bella Hadid

5. En forma de V

Jamie McCarthy via gettyimages

Jennifer López

6. Corto y poco uniforme

Pascal Le Segretain via gettyimages

Emily Ratajkwoski

7. Al costado

Dimitrios Kambouris via gettyimages

Kylie Jenner

8. Despeinado

Frederick M. Brown via gettyimages

Taylor Swift

9. Muy corto

Randy Shropshire via gettyimages

Sophia Amoruso

10. Prolijidad ante todo

Dia Dipasupil via gettyimages

Kerry Washington

11. Contorno facial

Frederick M. Brown via gettyimages

Jennifer Aniston

Si hasta el momento no te animabas a ver cómo luce un flequillo en tu rostro, estoy segura que estos looks han logrado cambiar tu opinión de inmediato. No creas que solo son adecuados para determinado tipo de rostro, sino que pueden adaptarse a la perfección a todos. ¡Anímate!

http://www.vix.com