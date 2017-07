10 outfits que puedes crear con prendas que seguro tienes en tu armario

Muchas veces nos engañamos y creemos que no tenemos prendas suficientes para vestir y crear looks hermosos. Pero la realidad es que solemos ignorar y desperdiciar muchas prendas básicas que combinados con algo más podrían dar lugar a un look increíble.

¿Quieres algunos para inspirarte?

1. Buzos y shorts de algodón

2. Shorts de jean

3. Blazers

4. Camisas blancas

5. Camperas de jean

6. Buzos oversized

7. Pantalones rojos

8. Zapatillas Converse

9. Remeras gráficas

10. Musculosas veraniegas

Como ves, no es difícil en absoluto crear looks simples y dignos de una fashionista con las prendas que tienes en tu armario. Tal vez necesites combinarlo con otra prenda que no tienes pero que de seguro puedes conseguir una similar en tu closet.

¡Dale una oportunidad a todas tus prendas!

